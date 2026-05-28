Памфилова допустила, что голосование на выборах в Госдуму будет трехдневным
Голосование на выборах в Госдуму в сентябре, вероятнее всего, будет трёхдневным. Как пишет ТАСС, об этом заявила глава Центризбиркома (ЦИК) РФ Элла Памфилова.
В ходе совещания с представителями политических партий она указала, что соответствующее решение планируется принять исходя из запроса избирателей,
«Мы... скорее всего, примем решение... голосование будет трёхдневное, поскольку это запрос наших избирателей - так удобнее», - сказала Памфилова.
Глава ЦИК также добавила, что Единый день голосования предполагается провести 20 сентября.
Ранее Памфилова заявила, что президентский указ о назначении выборов в Госдуму ожидается «где-то с 1 до 21 июня», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
