Памфилова допустила, что голосование на выборах в Госдуму будет трехдневным

В ходе совещания с представителями политических партий она указала, что соответствующее решение планируется принять исходя из запроса избирателей,

«Мы... скорее всего, примем решение... голосование будет трёхдневное, поскольку это запрос наших избирателей - так удобнее», - сказала Памфилова.

Глава ЦИК также добавила, что Единый день голосования предполагается провести 20 сентября.

Ранее Памфилова заявила, что президентский указ о назначении выборов в Госдуму ожидается «где-то с 1 до 21 июня», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».