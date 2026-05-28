Канадский певец и музыкальный продюсер ливанского происхождения Сирил Камар, которого слушатели по всему миру знают как K-Maro, даст сольный концерт в Москве 6 июня, сообщили организаторы концерта Say Agency. Мероприятие пройдет на «ВТБ Арене».

Известность исполнителю принес сингл Femme Like U, вышедший в 2004 году и признанный лучшей песней года на французском по версии NRJ Music Awards.

Сейчас у артиста новый этап в карьере с совершенно свежим звучанием: в октябре 2025 года он выпустил новый альбом в стиле электро-поп Place de Loréane (VOL. 1). Эксперты отмечают, что музыканта любят именно за использование разных стилей, а также французского, английского и иногда арабского языков.