Ностальгия по нулевым: K-Maro выступит в Москве 6 июня

Канадский певец и музыкальный продюсер ливанского происхождения Сирил Камар, которого слушатели по всему миру знают как K-Maro, даст сольный концерт в Москве 6 июня, сообщили организаторы концерта Say Agency. Мероприятие пройдет на «ВТБ Арене».

Известность исполнителю принес сингл Femme Like U, вышедший в 2004 году и признанный лучшей песней года на французском по версии NRJ Music Awards.

Сейчас у артиста новый этап в карьере с совершенно свежим звучанием: в октябре 2025 года он выпустил новый альбом в стиле электро-поп Place de Loréane (VOL. 1). Эксперты отмечают, что музыканта любят именно за использование разных стилей, а также французского, английского и иногда арабского языков.

При этом для поклонников это не только уникальное звучание, но и ностальгия по нулевым.

Сегодня у россиян гастрольный голод, им хочется видеть и слышать иностранных артистов, поэтому они с радостью пойдут на концерт «исполнителя из нулевых», рассказал музыкальный критик Илья Легостаев в беседе с НСН.

Основатель и генеральный директор концертного агентства Say Agency Анна Субчева рассказала НСН, что билеты пользуются спросом, а у большинства слушателей К.Маро ассоциируется со школьными дискотеками, это приятные воспоминания, которые хочется повторить.

В начале мая также отгремели концерты рэпера Flo Rida в России, он дважды приветствовал поклонников в Москве, а также доехал до Краснодара и Новосибирска.

ФОТО: РИА Новости / Мурад Оруджев
