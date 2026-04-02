Жильцам многоквартирных домов напоминили о штрафах за курение

По его словам, на общем собрании собственники также могут запретить курение и в других местах. Это может быть придомовая территория или веранды.

Юрист указал, что минимальный размер административного штрафа за нарушение правил - 500 рублей. При этом за курение на детских площадках гражданина могут наказать на сумму до трёх тысяч рублей.

«На основании решения собственника... допускается курение табака, потребление никотинсодержащей продукции... в специально выделенных местах на открытом воздухе или в изолированных помещениях... с системами вентиляции»», — заключил Соловьёв.

Ранее певец Филипп Киркоров был оштрафован за курение в неположенном месте в аэропорту Барнаула, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

