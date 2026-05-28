Есть вещи, которые подросткам смотреть нельзя, поэтому нужно снимать патриотическое кино для детей отдельно, а не пересматривать имеющиеся возрастные ограничения, заявил НСН режиссер фильма «Август» Никита Высоцкий.

Сенатор Айрат Гибатдинов предложил пересмотреть возрастные ограничения для патриотического кино. Он считает необходимым учитывать воспитательную роль фильмов, а не только жесткие сцены, чтобы подростки могли их легально смотреть. По его мнению, если не предпринять действия для решения этой проблемы, то молодое поколение окажется отрезанным от важного культурного и исторического контекста. Высоцкий эту идею не поддержал.