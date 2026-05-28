Высоцкий не поддержал пересмотр возрастных ограничений для патриотического кино
Патриотизм не должен оправдывать неправильные вещи, например, демонстрацию насилия детям, заявил НСН Никита Высоцкий.
Есть вещи, которые подросткам смотреть нельзя, поэтому нужно снимать патриотическое кино для детей отдельно, а не пересматривать имеющиеся возрастные ограничения, заявил НСН режиссер фильма «Август» Никита Высоцкий.
Сенатор Айрат Гибатдинов предложил пересмотреть возрастные ограничения для патриотического кино. Он считает необходимым учитывать воспитательную роль фильмов, а не только жесткие сцены, чтобы подростки могли их легально смотреть. По его мнению, если не предпринять действия для решения этой проблемы, то молодое поколение окажется отрезанным от важного культурного и исторического контекста. Высоцкий эту идею не поддержал.
«Это неправильно, есть вещи, которые подросткам смотреть нельзя, поэтому надо делать разное кино, в том числе, детское и подростковое. У нас есть ребята, которые умеют это делать, например, Домогаров-младший. Есть люди, которые могут делать кино, понятное и интересное подросткам, при этом патриотичное. Есть люди, которые умеют делать взрослое, жесткое кино, которое рассчитано на более сложившихся зрителей. Должны работать все, в разных возрастных категориях. Я вижу такой выход», - отметил он.
По его мнению, патриотизм не должен оправдывать неправильные вещи, например, демонстрацию насилия детям.
«Патриотизм не должен оправдывать неправильные вещи, нельзя 15-летнему ребенку показывать сцены насилия, даже если это делает какой-то антипатриот и плохой человек. Другое дело, что возрастные ограничения вводят иногда по другим причинам, создатели иногда теряют аудиторию, ради которой фильм и снимался. Но если уж эти ограничения есть, надо им следовать. У меня у самого дети, я не хочу, чтобы им показывали что-то страшное даже в благих целях», - заключил собеседник НСН.
У большинства кинотеатров нет никакого предубеждения по поводу фильмов об СВО, здесь дело в хорошей рекламной кампании и сюжете, который заинтересует зрителя. Об этом НСН рассказал член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев.
