Минтранс отказался от инициативы проверять QR-коды при покупке авиабилетов
Министерство транспорта России отказалось от собственной инициативы проверять QR-коды клиентов авиаперевозчиков перед покупкой билетов, сообщают «Ведомости».
Теперь сертификат будут проверять уже непосредственно перед регистрацией на рейс. Такую позицию ведомство представит 7 декабря во время встречи с депутатами Госдумы в комитете по транспорту.
Если после покупки билета у пассажира авиакомпании не окажется QR-кода, то перевозчик пришлет ему уведомление о необходимости получить сертификат. В противном случае авиакомпания разорвет договор перевозки и в течение 30 дней должна будет вернуть полную стоимость билета.
Ранее заместитель главы Минтранса Кирилл Богданов заявил, что требование о продаже авиабилетов по QR-кодам затронет не только российские, но и зарубежные авиакомпании.
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