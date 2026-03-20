Ровесникам Чака Норриса, скончавшегося в возрасте 86 лет, не стоит заниматься силовыми тренировками, предупредил в интервью НСН невролог Павел Хорошев.

Ранее стало известно, что скончался легендарный американский актер Чак Норрис. Официальная причина его смерти не сообщается. По данным СМИ, накануне актер и мастер боевых искусств был госпитализирован на Гавайях, где проводил тренировки. Хорошев объяснил, почему это было опасно для жизни.