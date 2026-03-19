СМИ: Чак Норрис госпитализирован на Гавайях

Американский актер Чак Норрис был госпитализирован на Гавайях, сообщает портал TMZ со ссылкой на источники.

По их данным, 86-летний актер в среду находился на одном из островов, где тренировался и общался по телефону с другом. Отмечается, что он был в хорошем настроении и шутил, однако вскоре ему потребовалась срочная медицинская помощь.