СМИ: Чак Норрис госпитализирован на Гавайях

Американский актер Чак Норрис был госпитализирован на Гавайях, сообщает портал TMZ со ссылкой на источники.

По их данным, 86-летний актер в среду находился на одном из островов, где тренировался и общался по телефону с другом. Отмечается, что он был в хорошем настроении и шутил, однако вскоре ему потребовалась срочная медицинская помощь.

При этом источники не уточнили, что именно стало причиной госпитализации.

Собеседники издания добавили, что, несмотря на произошедшее, актер сохраняет хорошее настроение, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: скриншот
ТЕГИ:СШАГоспитализацияАктер

Горячие новости

Все новости

партнеры