Мантуров назвал сроки регистрации вакцины «Спутник Light»

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что вакцину от коронавируса «Спутник Лайт» могут зарегистрировать уже в мае, сообщает ТАСС.

По его словам, к концу года текущего года планируется выпускать более 30 миллионов доз препарата в месяц.

Ранее ведущий научный сотрудник МГУ им. Ломоносова Максим Скулачев заявил, что «Спутник Лайт» - это первый компонент вакцины «Спутник V», сообщает телеканал «360». По его словам, переболевшим людям, даже после снижения уровня антител, достаточно будет одного укола для полной иммунной защиты.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусВакцинацияВакцинаМинпромторгДенис Мантуров
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