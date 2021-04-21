Мантуров назвал сроки регистрации вакцины «Спутник Light»

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что вакцину от коронавируса «Спутник Лайт» могут зарегистрировать уже в мае, сообщает ТАСС.

По его словам, к концу года текущего года планируется выпускать более 30 миллионов доз препарата в месяц.

Ранее ведущий научный сотрудник МГУ им. Ломоносова Максим Скулачев заявил, что «Спутник Лайт» - это первый компонент вакцины «Спутник V», сообщает телеканал «360». По его словам, переболевшим людям, даже после снижения уровня антител, достаточно будет одного укола для полной иммунной защиты.