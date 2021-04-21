Путин: РФ должна быть способной за четыре дня создать тесты к любым инфекциям

России необходим собственный мощный, эффективный щит в области эпидемиологической безопасности. Об этом президент заявил, выступая с ежегодным посланием Федеральному собранию.

Как подчеркнул глава государства, Россия должна быть готова в течение четырёх дней разработать тест-системы для любой новой инфекции. Кроме того, необходимо обеспечить создание в самое короткое время соответствующей вакцины, опираясь на отечественные технологии.

По словам Путина, временной ориентир для достижения таких задач – 2030 год, однако, чем раньше мы это сделаем, тем лучше.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Послание Федеральному СобраниюИнфекцияПутин
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