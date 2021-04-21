Путин: РФ должна быть способной за четыре дня создать тесты к любым инфекциям
России необходим собственный мощный, эффективный щит в области эпидемиологической безопасности. Об этом президент заявил, выступая с ежегодным посланием Федеральному собранию.
Как подчеркнул глава государства, Россия должна быть готова в течение четырёх дней разработать тест-системы для любой новой инфекции. Кроме того, необходимо обеспечить создание в самое короткое время соответствующей вакцины, опираясь на отечественные технологии.
По словам Путина, временной ориентир для достижения таких задач – 2030 год, однако, чем раньше мы это сделаем, тем лучше.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru