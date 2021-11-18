Международный день отказа от курения: нарколог развеял популярные мифы
Каждый год в третий четверг ноября отмечается День отказа от курения. Главный внештатный психиатр-нарколог министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин развеял главные мифы об этой вредной привычке.
Врач подчеркнул, что вейп и айкос не менее вредны, чем обычные сигареты. Холдин объяснил, что при курении айкоса «происходит вдыхание горячих испарений никотина, глицерина, пропиленгликоля. Это приводит к тому, что оседая в легких, создается на поверхности плотная пленка, затрудняющая воздухообмен и увлажнение». Курение электронных сигарет только отсрочивает появление заболеваний.
Холдин также отметил, что курение не помогает похудеть. Сниженный аппетит у курильщиков связан с расстройством желудка. «Часть никотина со слюной проникает в пищевод и желудок, где оказывает раздражающее действие на слизистую оболочку желудка», – подчеркнул психиатр-нарколог в беседе с «Радио 1».
Миф о том, что сигареты способны снять напряжение и сконцентрироваться, развеял психолог и специалист по зависимостям Юрий Ефимов. Он объяснил, что никотин только сужает сосуды и «тормозят важнейшие участки нервной системы.
Специалисты подчеркнули, что самый эффективный способ бросить курить – обратиться к врачу, который подберёт правильное лечение. Но можно попробовать избавиться от вредной привычки самостоятельно. Например, сделать выбор в пользу жвачки, а не сигареты после приёма пищи.
Согласно данным ВОЗ, 90% смертей в мире происходит от рака легких, 75% — от хронического бронхита и 25% — от ишемической болезни сердца. Все эти болезни вызваны курением.
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