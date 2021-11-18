Международный день отказа от курения: нарколог развеял популярные мифы

Холдин также отметил, что курение не помогает похудеть. Сниженный аппетит у курильщиков связан с расстройством желудка. «Часть никотина со слюной проникает в пищевод и желудок, где оказывает раздражающее действие на слизистую оболочку желудка», – подчеркнул психиатр-нарколог в беседе с «Радио 1».

Миф о том, что сигареты способны снять напряжение и сконцентрироваться, развеял психолог и специалист по зависимостям Юрий Ефимов. Он объяснил, что никотин только сужает сосуды и «тормозят важнейшие участки нервной системы.

Специалисты подчеркнули, что самый эффективный способ бросить курить – обратиться к врачу, который подберёт правильное лечение. Но можно попробовать избавиться от вредной привычки самостоятельно. Например, сделать выбор в пользу жвачки, а не сигареты после приёма пищи.

Согласно данным ВОЗ, 90% смертей в мире происходит от рака легких, 75% — от хронического бронхита и 25% — от ишемической болезни сердца. Все эти болезни вызваны курением.

