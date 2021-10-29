Электронные сигареты приравняли к лекарствам в Великобритании
В Великобритании врачи смогут прописывать электронные сигареты людям, которые хотят бросить курить. Об этом сообщается на сайте управления по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения (MHRA).
MHRA внесло изменения в руководство по выдаче лицензий для электронных сигарет и подобной продукции, приравняв их к лекарственным средствам. Великобритания стала первой страной, где электронные сигареты стали «лекарством».
В MHRA отметили, что производители "новых лекарств" должны обеспечить соответствие продукта стандартам качества. Ведомство будет оказывать поддержку компаниям в разработке безопасных и эффективных электронных сигарет. В сообщении MHRA сослались на исследование, которое доказывает, что электронные сигареты могут помочь бросить курить.
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