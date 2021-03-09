Медики заявили, что вздутие живота оказалось симптомом опасной болезни

Вздутие живота может говорить о сердечной недостаточности, пишет Express со ссылкой на британских медиков.

Такое прогрессирующее состояние, характеризующееся неспособностью мышцы перекачивать кровь по телу, способно вызвать летальный исход. К другим признакам болезни относятся одышка даже в состоянии покоя, чувство усталости, отек ног, постоянный кашель, хрипы, спутанность сознания и нерегулярное сердцебиение.

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К другим причинам вздутия живота относятся воспалительные заболевания кишечника, синдром раздраженного кишечника, сахарный диабет, диспепсия или временный запор.

Ранее стало известно, что вздутие живота может говорить не только о чрезмерном употреблении продуктов, вызывающих повышенное газообразование, но и на рак кишечника.

По словам экспертов, вздутие брюшной полости может указывать на асцит – состояние, при котором в животе скапливается жидкость, которая в свою очередь, является первым признаком развития онкологического заболевания.

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