Британская компания ввела лимит на объем живота для сотрудников

Британская компания DVLA решила ввести для своих сотрудников новое правило и допускать для работы только тех, кто подходит по объему талии, пишет The Sun.

Всем работникам раздали анкеты, где они должны были указать также размер своей талии. Избыточный вес повышает риск заболеть COVID-19, считает руководство DVLA.