Медики рассказали о сроках ревакцинации

Ревакцинацию против COVID-19 можно проходить каждые полгода. В зависимости от состояния иммунитета она проводится однокомпонентным или двухкомпонентным препаратом. Об этом рассказали специалисты в беседе с «Вечерней Москвой».

Как отметила иммунолог и терапевт Ирина Ярцева, чаще всего для повторной ревакцинации используется только одна доза. Две допускаются, если человек сделал прививку больше года назад, соблюдал строгую изоляцию и у него точно упал титр антител.

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Врач-иммунолог Владимир Болибок отметил, что после заражения коронавирусом, вызванным штаммом «омикрон», лучше ревакцинироваться в течение одного–трех месяцев после выздоровления. Он пояснил, что переболевшие “омикроном” затем могут заразиться другими штаммами, в том числе «дельтой», если она вернется.

Ранее замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, что рост заболеваемости COVID-19 в России продолжится, так как некоторые регионы страны еще не достигли его пика.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусВакцинация
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