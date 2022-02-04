Медики рассказали о сроках ревакцинации

Ревакцинацию против COVID-19 можно проходить каждые полгода. В зависимости от состояния иммунитета она проводится однокомпонентным или двухкомпонентным препаратом. Об этом рассказали специалисты в беседе с «Вечерней Москвой».

Как отметила иммунолог и терапевт Ирина Ярцева, чаще всего для повторной ревакцинации используется только одна доза. Две допускаются, если человек сделал прививку больше года назад, соблюдал строгую изоляцию и у него точно упал титр антител.