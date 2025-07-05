Ощутимое землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Стамбуле
5 июля 202515:41
Ощутимое землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Стамбуле, сообщила газета Türkiye.
По данным турецкого Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий, магнитуда землетрясения составила 3,8.
О разрушениях в результате инцидента не сообщается.
Ранее землетрясение магнитудой 5,5 зарегистрировали у островов Токара в Японии, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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