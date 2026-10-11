МО: Силы ПВО за ночь сбили почти 480 БПЛА ВСУ

В ведомстве рассказали, что дроны были уничтожены над Белгородским, Брянским, Курским, Тульским, Рязанским, Орловским, Липецким и Воронежским регионами. Кроме того, БПЛА ВСУ удалось сбить над Тамбовской, Нижегородской, Владимирской, Саратовской, Самарской, Пензенской, Волгоградской и Ростовской областями, Краснодарским краем, Крымом и над акваторией Черного моря.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что во Владимире БПЛА ВСУ атаковали дата-центр «Яндекса».