МО: Силы ПВО за ночь сбили почти 480 БПЛА ВСУ

Минувшей ночью 11 октября российские силы ПВО ликвидировали над территорией страны 479 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

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В ведомстве рассказали, что дроны были уничтожены над Белгородским, Брянским, Курским, Тульским, Рязанским, Орловским, Липецким и Воронежским регионами. Кроме того, БПЛА ВСУ удалось сбить над Тамбовской, Нижегородской, Владимирской, Саратовской, Самарской, Пензенской, Волгоградской и Ростовской областями, Краснодарским краем, Крымом и над акваторией Черного моря.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что во Владимире БПЛА ВСУ атаковали дата-центр «Яндекса».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
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