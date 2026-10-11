Трамп предложил переименовать один из океанов
Американский президент Дональд Трамп собирается переименовать Атлантический или Тихий океаны в «океан Трампа» либо в «океан Америк». Об этом политик заявил во время выступления перед сторонниками в штате Теннесси.
Отмечается, что он хочет сделать это до ухода с поста президента США.
«Я считаю, что у нас должен быть океан, и нам нужна великая река. Но я не собираюсь менять название Миссисипи», - отметил Трамп.
Кроме того, американский лидер вновь объявил о возможности переименовать Ормузский пролив в пролив Трампа, пишет ТАСС.
До этого он уже подписал указы, согласно которым Мексиканский залив и озеро Онтарио были переименованы в Американский залив и озеро Америка соответственно. Распоряжения меняют порядок упоминания этих мест федеральным правительством и на федеральных картах, но при этом преемники Трампа на посту президента могут подписать указы, отменяющие такие изменения.
Ранее Дональд Трамп предложил назвать своим именем новый мост в Алабаме, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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