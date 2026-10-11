Трамп предложил переименовать один из океанов

Американский президент Дональд Трамп собирается переименовать Атлантический или Тихий океаны в «океан Трампа» либо в «океан Америк». Об этом политик заявил во время выступления перед сторонниками в штате Теннесси.

Отмечается, что он хочет сделать это до ухода с поста президента США.

«Я считаю, что у нас должен быть океан, и нам нужна великая река. Но я не собираюсь менять название Миссисипи», - отметил Трамп.