ОРВИ или COVID-19? Врач рассказала, как отличить две инфекции

В осенний период из-за холодов повышается риск подхватить вирусное заболевание или ОРВИ. Об этом рассказала доктор медицинских наук, главврач поликлиники №2 Депздрава Москвы Наталья Шиндряева. По ее словам, коронавирус относится к респираторным инфекциям. Его начальные симптомы схожи с ОРВИ: кашель, насморк, повышение температуры тела.

«Здесь важно сразу не затягивать, соблюдать все меры предосторожности. Нужно максимально изолироваться, носить маску, стараться не контактировать с окружающими, чтобы не передавать инфекцию. Самое главное, мы не рекомендуем заниматься самолечением», - отметила врач.

Кроме того, Шиндряева советует при подозрении на коронавирус сразу же обратиться к медикам. Они сделают экспресс-тест на COVID-19 и ПЦР.

Ранее был назван новый симптом COVID-19 для штамма «дельта».







