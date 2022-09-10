Медики напомнили о необходимости разнообразного питания ради здоровья

Он также напомнил о том, что исключать из рациона те или иные продукты рекомендуется лишь по медицинским показаниям.

Его коллега гастроэнтеролог, гепатолог, кандидат медицинских наук Сергей Вялов придерживается аналогичной точки зрения.

«Вредны не продукты, а несоблюдение определенных схем питания для конкретных людей. Например, человеку с лишним весом лучше придерживаться низкокалорийной диеты. При болезнях почек не стоит налегать на белковую пищу, а при проблемах с поджелудочной нельзя есть жирное. Зато здоровому человеку можно есть практически всё», - заявил Вялых.

Он напомнил, что питаться следует разнообразно.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что полностью очищенный белый рис лишен практически всех полезных веществ: клетчатки, витаминов, микро- и макроэлементов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

