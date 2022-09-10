Медики напомнили о необходимости разнообразного питания ради здоровья
Здоровое питание обеспечивает суточный калораж, помогает избежать развитие заболеваний, укрепляет иммунитет и поддерживает нормальный энергетический баланс, утверждает врач общей практики, член Российского кардиологического общества, обладатель статуса «Московский врач» Денис Прокофьев. Об этом он заявил газете «Известия».
Он также напомнил о том, что исключать из рациона те или иные продукты рекомендуется лишь по медицинским показаниям.
Его коллега гастроэнтеролог, гепатолог, кандидат медицинских наук Сергей Вялов придерживается аналогичной точки зрения.
«Вредны не продукты, а несоблюдение определенных схем питания для конкретных людей. Например, человеку с лишним весом лучше придерживаться низкокалорийной диеты. При болезнях почек не стоит налегать на белковую пищу, а при проблемах с поджелудочной нельзя есть жирное. Зато здоровому человеку можно есть практически всё», - заявил Вялых.
Он напомнил, что питаться следует разнообразно.
Ранее врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что полностью очищенный белый рис лишен практически всех полезных веществ: клетчатки, витаминов, микро- и макроэлементов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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