Диетолог назвал самый вредный сорт риса
Полностью очищенный белый рис лишен практически всех полезных веществ: клетчатки, витаминов, микро- и макроэлементов. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина в интервью Газете.ru.
Белый рис только насыщает организм энергией и вызывает ощущение сытости.
«Белый рис обладает абсорбирующими свойствами, его иногда полезно есть при отравлениях или других проблемах с желудочно-кишечным трактом. Слизистые супы на основе отварного риса способствуют выведению вредных веществ, но на этом вся его польза заканчивается», — говорит диетолог.
Соломатина рекомендует есть его недоваренным и холодным, чтобы исключить риск повышения уровня глюкозы в крови.
«Если мы остудим отварной белый рис и потом смешаем его с овощами или салатом, то тем самым мы снизим негативное воздействие, сахар в крови будет пониматься медленнее, опасного скачка глюкозы удастся избежать», — пояснила эксперт.
Лучшей альтернативой белому является неочищенный бурый рис, заявила медик. Она напомнила, что в этом продукте содержится много калия, кальция, магния и других полезных веществ.
Ранее сообщалось, что правительство РФ с 1 июля по 31 декабря 2022 года ввело ограничение на вывоз из страны кормовых аминокислот, риса и рисовой крупы. Согласно сообщению на сайте Минсельхоза РФ, речь идет о временном запрете.
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