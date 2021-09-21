Врачи предупредили о проникновении в Россию новой эпидемии
Вирусологи России предупредили о возможном проникновении в страну новой эпидемии, сообщает «РЕН ТВ».
В настоящее время детские реанимации в четырех странах перегружены пациентами с респираторно-синцитиальным вирусом (RSV). Он был известен и ранее, однако теперь резко увеличилось число тяжелых случаев. По предварительным данным, из-за череды карантинов дети не успели выработать иммунитет.
У них поражается нижняя часть бронхов и возникают трудности с дыханием. RSV- это целое семейство, в этом они похожи на коронавирусы. Люди к RSV давно привыкли, это просто сезонное инфекционное заболевание: температура, кашель, насморк. Лечится в домашних условиях и к серьёзным последствиям приводит лишь в очень редких случаях.
Как сообщил врач-педиатр Евгений Тимаков, вирус может давать осложнения на уши, провоцируя отит.
До сих пор детский иммунитет справлялся с RSV, однако специалисты считают, что нынешний всплеск заражения напрямую связан с локдаунами по всему миру.
По словам американских врачей, заболеваемость RSV стали фиксировать в апреле текущего года на фоне эпидемии коронавируса, которая повлияла на распространение респираторных синцитиальных вирусов.
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