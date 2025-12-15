Минтруд: Средний размер пенсии в новых регионах составил 22 тысячи рублей
15 декабря 202512:25
Статс-секретарь - заместитель министра труда и социальной защиты России Андрей Пудов назвал средний размер пенсии в новых регионах. Об этом он рассказал в ходе заседания президиума совета законодателей.
«Средний размер федеральной пенсии составляет 22 тысячи рублей», - цитирует Пудова РИА Новости.
Между тем президент Владимир Путин сообщил, что с 1 января страховые пенсии по старости проиндексируют на 7,6%, пишет «Свободная пресса». Это превысит прогнозируемую инфляцию за 2025 год.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минтруд: Средний размер пенсии в новых регионах составил 22 тысячи рублей
- СМИ: Зеленский отказался от СЭЗ в Донбассе и отвода войск
- По-тихому не прокатит: Таксистам посоветовали «громче» требовать повышения тарифов
- Суд в Москве признал экстремистcкой группу Pussy Riot
- Как открытие визовых центров Кипра упростит жизнь россиянам
- Количество пользователей «Госуслуг» достигло 120 млн
- В авиации призвали не ставить крест на стареющих вертолетах Ми-8
- Лукашенко подарил Трампу икону
- Хоккейный клуб «Адмирал» расторг контракт с главным тренером Тамбиевым
- В пяти регионах задержали десять россиян по делам о диверсии и теракте
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru