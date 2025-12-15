Минтруд: Средний размер пенсии в новых регионах составил 22 тысячи рублей

Статс-секретарь - заместитель министра труда и социальной защиты России Андрей Пудов назвал средний размер пенсии в новых регионах. Об этом он рассказал в ходе заседания президиума совета законодателей.

«Средний размер федеральной пенсии составляет 22 тысячи рублей», - цитирует Пудова РИА Новости.

Между тем президент Владимир Путин сообщил, что с 1 января страховые пенсии по старости проиндексируют на 7,6%, пишет «Свободная пресса». Это превысит прогнозируемую инфляцию за 2025 год.

ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
