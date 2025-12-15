Минтруд: Средний размер пенсии в новых регионах составил 22 тысячи рублей

ЕС введет санкции против 40 судов «теневого флота России» Дополнительная группа из 17 добровольцев на снегоходах сформирована для поисков потерявшихся туристов в Пермском крае Больше половины девятиклассников продолжили обучение в колледжах и техникумах Суд признал панк-группу Pussy Riot экстремистской Эксперт рассказал о причине вывода вертолетов Ми-8 из эксплуатации