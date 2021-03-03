Медик сообщил, когда появится препарат для лечения коронавируса
Вслед за вакцинами от коронавируса, ученые стремятся создать лекарство от COVID-19, сообщает радио Sputnik со ссылкой на доктора медицинских наук Николая Дурманова.
По его словам, главная цель - найти антивирусный препарат прямого действия, то есть тот, который действует на сам коронавирус. Как считает эксперт, антивирусный препарат для борьбы с COVID-19 может появиться намного быстрее, чем подобные открытия совершались раньше. Это связано с новыми технологиями на основе искусственного интеллекта.
Тем временем, исследования экспериментального препарата, позволяющего излечивать тяжелую форму коронавирусной инфекции, должны завершиться до конца года. Об этом сообщил создатель лекарства профессор Арбар Надир.
Как отметил ученый, в ближайшее время планируется начало второго этапа исследований, на котором по 50 пациентов получат препарат и плацебо.
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