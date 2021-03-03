Медик сообщил, когда появится препарат для лечения коронавируса

Вслед за вакцинами от коронавируса, ученые стремятся создать лекарство от COVID-19, сообщает радио Sputnik со ссылкой на доктора медицинских наук Николая Дурманова.

По его словам, главная цель - найти антивирусный препарат прямого действия, то есть тот, который действует на сам коронавирус. Как считает эксперт, антивирусный препарат для борьбы с COVID-19 может появиться намного быстрее, чем подобные открытия совершались раньше. Это связано с новыми технологиями на основе искусственного интеллекта.

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Тем временем, исследования экспериментального препарата, позволяющего излечивать тяжелую форму коронавирусной инфекции, должны завершиться до конца года. Об этом сообщил создатель лекарства профессор Арбар Надир.

Как отметил ученый, в ближайшее время планируется начало второго этапа исследований, на котором по 50 пациентов получат препарат и плацебо.

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ФОТО: Arek Socha//Pixabay
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