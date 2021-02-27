Лекарство для тяжелобольных COVID-19 может появиться до конца года

Как отметил ученый, в ближайшее время планируется начало второго этапа исследований, на котором по 50 пациентов получат препарат и плацебо. Затем исследователи перейдут к третьему этапу с участием нескольких сотен больных.

На первом этапе испытаний в клинике «Ихилов» в Тель-Авиве лекарство доказало свою безопасность и эффективность. Как отметили эксперты, у больных, получивших препарат, увеличился процент кислорода в крови, воспаление уменьшилось, и спустя несколько дней пациенты были выписаны.

Отмечается, что тяжелобольным COVID-19 с учащенным дыханием и снижающимся уровнем кислорода давали лекарство в виде спрея один раз в день.

По словам Надира, создание препарата проходит быстро, не требует особых затрат, и лекарство возможно распространить по всему миру в течение нескольких месяцев. Кроме того, ученый подчеркивает, что экспериментальный препарат создан с применением нанотехнологий, и побочных эффектов быть не должно.

Как пояснил профессор, принцип действия лекарства основан на воздействии на иммунную систему. Это связано с особенностями COVID-19, который развивается как обычный грипп, но иммунитет 5-6% заболевших чрезмерно реагирует на инфекцию, и их состояние резко ухудшается.

«Я давно занимаюсь исследованием белка CD24, который успокаивает иммунную систему. Еще одно наше исследование - это изучение эксозомов. Они, можете себе представить, ответственны за "разговор" между нашими клетками. Мы умеем их выделить и "объяснить" им, как работать с белком CD24 и вырабатывать его в гораздо больших количествах. И самое важное - это доступный метод введения препарата - через ингалятор», — рассказал Надир.

