Суперлекарство от любых болезней разработали российские ученые

Как говорят питерские специалисты, современные бактериофаги довольно слабые и вирусы к ним уже привыкли. Иная ситуация с теми, которые найдены во льдах Арктики. Из добытых образцов создают специальный биологический банк штаммов, а для исследования вечной мерзлоты готовится новая экспедиция.

Как сообщалось, неконтролируемый приём антибиотиков и противовирусных препаратов может стать причиной новой пандемии более серьёзной инфекции. Об этом рассказала официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

