Суперлекарство от любых болезней разработали российские ученые
Ученые из России разработали суперлекарство от любых болезней, сообщает «Рен ТВ».
Абсолютной альтернативой антибиотикам они считают бактериофаги - вирусы-паразиты, которые живут в бактериальных клетках и способны их уничтожать изнутри. При этом, они безвредны для человека.
Как говорят питерские специалисты, современные бактериофаги довольно слабые и вирусы к ним уже привыкли. Иная ситуация с теми, которые найдены во льдах Арктики. Из добытых образцов создают специальный биологический банк штаммов, а для исследования вечной мерзлоты готовится новая экспедиция.
Как сообщалось, неконтролируемый приём антибиотиков и противовирусных препаратов может стать причиной новой пандемии более серьёзной инфекции. Об этом рассказала официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
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