Медик оценил способ уничтожить COVID-19 за две минуты

Вирусолог Виктор Зуев оценил информацию о способности зубной пасты за две минуты нейтрализовать COVID-19 на 99,9 процента, сообщает RT.

«Если действительно это имеет место, так это очень хорошо. Конечно, ни в коем случае чистка зубов не может заменить все меры предосторожности», — сказал медик. По его словам, необходимо серьезно относиться ко всем рекомендациям и носить средства индивидуальной защиты, а также соблюдать социальную дистанцию.

Ранее американские ученые выяснили, что зубная паста с цинком и оловом почти на сто процентов убивает коронавирус. Для этого требуется всего две минуты.