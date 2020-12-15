Медик оценил способ уничтожить COVID-19 за две минуты
Вирусолог Виктор Зуев оценил информацию о способности зубной пасты за две минуты нейтрализовать COVID-19 на 99,9 процента, сообщает RT.
«Если действительно это имеет место, так это очень хорошо. Конечно, ни в коем случае чистка зубов не может заменить все меры предосторожности», — сказал медик. По его словам, необходимо серьезно относиться ко всем рекомендациям и носить средства индивидуальной защиты, а также соблюдать социальную дистанцию.
Ранее американские ученые выяснили, что зубная паста с цинком и оловом почти на сто процентов убивает коронавирус. Для этого требуется всего две минуты.
Тем временем, учёные обнаружили в Великобритании новую быстро распространяющуюся разновидность коронавирусной инфекции. Об этом рассказал британский министр здравоохранения Мэтт Хэнкок в ходе выступления в нижней палате парламента.
По словам министра, вирус обнаружили британские генетики. Новая разновидность инфекции распространяется быстрее уже известных вариантов.
Предположительно вирус может быть связан с обстановкой на юго-востоке Англии: сейчас зафиксировано около 1000 случаев заражения новой инфекцией в 60 районах юга страны, и показатели заболеваемости растут.
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