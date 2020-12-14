Глава британского Минздрава заявил о появлении новой разновидности коронавируса

Учёные обнаружили в Великобритании новую быстро распространяющуюся разновидность коронавирусной инфекции. Об этом рассказал британский министр здравоохранения Мэтт Хэнкок в ходе выступления в нижней палате парламента, сообщает РИА Новости.

По словам министра, вирус обнаружили британские генетики. Новая разновидность инфекции распространяется быстрее уже известных вариантов.

Предположительно вирус может быть связан с обстановкой на юго-востоке Англии: сейчас зафиксировано около 1000 случаев заражения новой инфекцией в 60 районах юга страны, и показатели заболеваемости растут.

Кроме того, глава британского Минздрава отметил, что подобные разновидности инфекции зарегистрированы также в ряде европейских государств. Власти уже проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о новом варианте вируса.

Вместе с тем, по словам министра, учёные не располагают данными о тяжёлом течении болезни из-за нового типа вируса. Кроме того, нет оснований для выводов о невосприимчивости новой разновидности инфекции к производимой вакцине от коронавируса.

