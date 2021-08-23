Медик объяснил, почему люди с лишним весом тяжелее переносят коронавирус

Пациенты с ожирением могут переносить коронавирусную инфекцию в более тяжелой форме. Об этом заявил сомнолог, эксперт по неинвазивной вентиляции легких Павел Кудинов в беседе с «Пятым каналом».

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Как отметил специалист, из-за лишних килограммов у таких пациентов уже затруднено дыхание, и чаще всего проблема проявляется во время сна. Кудинов уточнил, что в крови снижается уровень кислорода, работа органов и тканей нарушается, и нередко возникает легочная недостаточность, которая требует искусственной вентиляции легких.

Эксперт рассказал, что таким пациентам сложно перенести даже небольшое повреждение ткани легких, и посоветовал как можно чаще проходить обследование. Благодаря своевременному вмешательству медиков возможно будет выявить дыхательные нарушения и решить проблему.

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ФОТО: Flickr/78428166@N00
ТЕГИ:ОжирениеКоронавирусВрачи
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