Медик объяснил, почему люди с лишним весом тяжелее переносят коронавирус
Пациенты с ожирением могут переносить коронавирусную инфекцию в более тяжелой форме. Об этом заявил сомнолог, эксперт по неинвазивной вентиляции легких Павел Кудинов в беседе с «Пятым каналом».
Как отметил специалист, из-за лишних килограммов у таких пациентов уже затруднено дыхание, и чаще всего проблема проявляется во время сна. Кудинов уточнил, что в крови снижается уровень кислорода, работа органов и тканей нарушается, и нередко возникает легочная недостаточность, которая требует искусственной вентиляции легких.
Эксперт рассказал, что таким пациентам сложно перенести даже небольшое повреждение ткани легких, и посоветовал как можно чаще проходить обследование. Благодаря своевременному вмешательству медиков возможно будет выявить дыхательные нарушения и решить проблему.
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