Врач рассказал об особенностях вакцинации аллергиков от COVID-19
Врач-аллерголог-иммунолог высшей категории Валентина Алексеенко на пресс-конференции в омском областном Доме журналистов рассказала об особенностях вакцинации против коронавируса у пациентов с аллергическими заболеваниями.
Как отметила эксперт, страдающие аллергией и бронхиальной астмой заражаются коронавирусом не чаще других пациентов, однако инфекция может спровоцировать у них обострение хронических заболеваний.
«COVID-19, как и другие вирусы, может вызывать и так называемый "дебют аллергии", когда переболевший обнаруживает у себя ранее не появлявшиеся аллергические реакции. Например, пыльцевую аллергию», — подчеркнула иммунолог.
По словам Алексеенко, аллергикам перед вакцинацией необходима консультация лечащего врача, который поможет подобрать безопасную вакцину и при наличии показаний направит на обследование. Кроме того, аллерголог добавила, что перед прививкой и после вакцинации некоторым пациентам назначают антигистаминные препараты.
Также специалист подчеркнула, что делать прививку в стадии обострения заболевания нельзя. При наличии активной аллергической реакции пациент получит медотвод и рекомендацию дождаться ремиссии.
Алексеенко добавила, что все ее пациенты-аллергики хорошо перенесли прививку от COVID-19: все хорошо подготовились и избежали каких-либо осложнений.
Ранее врач иммунолог-аллерголог Андрей Продеус посоветовал привиться от коронавируса в августе, до наступления осенней волны ОРВИ, пишет Ura.ru. Специалист подчеркнул, что в холодное время года иммунитет слабеет, и ему может быть тяжело реагировать на несколько инфекционных процессов, отмечают Известия.
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