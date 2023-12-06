Медик назвал ключевые симптомы микоплазменной инфекции

Для микоплазменной инфекции характерны тяжесть при дыхании, кашель, заложенный нос и повышенная температура. Об этом заявил врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский, сообщило агентство РИА Новости.

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При этом, отметил медик, течение заболевания может быть разным: если у одних пациентов наблюдается легкая болезнь дыхательных путей, то у других диагностируется пневмония в тяжелой форме. Выявить инфекцию в крови без проведения лабораторных исследований очень сложно, подчеркнул Вознесенский.

Ранее пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что в России зарегистрировали отдельные случаи заболевания микоплазменной инфекцией. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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