Медик назвал ключевые симптомы микоплазменной инфекции
Для микоплазменной инфекции характерны тяжесть при дыхании, кашель, заложенный нос и повышенная температура. Об этом заявил врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский, сообщило агентство РИА Новости.
При этом, отметил медик, течение заболевания может быть разным: если у одних пациентов наблюдается легкая болезнь дыхательных путей, то у других диагностируется пневмония в тяжелой форме. Выявить инфекцию в крови без проведения лабораторных исследований очень сложно, подчеркнул Вознесенский.
Ранее пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что в России зарегистрировали отдельные случаи заболевания микоплазменной инфекцией. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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