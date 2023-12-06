Медик назвал ключевые симптомы микоплазменной инфекции

При этом, отметил медик, течение заболевания может быть разным: если у одних пациентов наблюдается легкая болезнь дыхательных путей, то у других диагностируется пневмония в тяжелой форме. Выявить инфекцию в крови без проведения лабораторных исследований очень сложно, подчеркнул Вознесенский.

Ранее пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что в России зарегистрировали отдельные случаи заболевания микоплазменной инфекцией. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».



