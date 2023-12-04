«Известная инфекция»: Вирусолог о всплеске «необычной» пневмонии
Георгий Викулов заявил НСН, что в Китае не был выявлен какой-то новый вирус, а в распространении пневмонии нет ничего удивительного и сверхопасного.
В Китае не был выявлен новый вирус, которым пугают граждан по всему миру журналисты, заявил директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН. Он отметил, что распространение пневмонии периодически случается, в этом нет ничего сверхопасного и неизвестного.
Сразу в нескольких странах заявили о «неожиданном всплеске» случаев заболевания пневмонией. В Китае медучреждения переполнены еще с ноября, первыми начали заражаться дети. Теперь о росте числа случаев заболевания пневмонией заявляют в Дании, Франции, Нидерландах и американском штате Огайо. По предварительным данным, это микоплазменная пневмония, вызванная бактерией Mycoplasma pneumoniae.
«Журналисты искажают информационное поле. Они заявляют о том, что в Китае появился новый вирус, хотя никаких подтверждений нет со стороны вирусологов китайских или международных экспертов, с нашей стороны тоже нет. Микоплазменная инфекция, грипп, коронавирус продолжают распространяться, ничего удивительного нет», - отметил он.
По его словам, в России, например, ежегодно фиксируется до 800 тысяч случаев пневмонии, это нормальная ситуация.
«Респираторных возбудителей более 300, то есть, несколько тысяч вариантов вирусных инфекций. Паника кому-то когда-то помогла? Поэтому это бесперспективный сценарий, нужно следить за информацией, пользоваться достоверными источниками и данными специалистов, у которых есть вещественные доказательства. А не просто верить тем, кто говорит о какой-то «необычной» инфекции. В нашей стране ежегодно от 300 до 800 тысяч случаев пневмонии бывает, пневмония может быть бактериальная, вирусная и так далее, сейчас много смешанных видов, которые были еще до ковида», - подытожил собеседник НСН.
Причиной распространения респираторных заболеваний в Китае стали известные возбудители, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Госкомитета по делам здравоохранения страны. За последнее время не были выявлены новые патогены, которые могли бы привести к резкому ухудшению состояния здоровья жителей Китая. Речь идет об отсутствии новых инфекционных заболеваний, вызванных вирусами или бактериями, передает «Радиоточка НСН».
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