«Известная инфекция»: Вирусолог о всплеске «необычной» пневмонии

«Журналисты искажают информационное поле. Они заявляют о том, что в Китае появился новый вирус, хотя никаких подтверждений нет со стороны вирусологов китайских или международных экспертов, с нашей стороны тоже нет. Микоплазменная инфекция, грипп, коронавирус продолжают распространяться, ничего удивительного нет», - отметил он.

По его словам, в России, например, ежегодно фиксируется до 800 тысяч случаев пневмонии, это нормальная ситуация.

«Респираторных возбудителей более 300, то есть, несколько тысяч вариантов вирусных инфекций. Паника кому-то когда-то помогла? Поэтому это бесперспективный сценарий, нужно следить за информацией, пользоваться достоверными источниками и данными специалистов, у которых есть вещественные доказательства. А не просто верить тем, кто говорит о какой-то «необычной» инфекции. В нашей стране ежегодно от 300 до 800 тысяч случаев пневмонии бывает, пневмония может быть бактериальная, вирусная и так далее, сейчас много смешанных видов, которые были еще до ковида», - подытожил собеседник НСН.

Причиной распространения респираторных заболеваний в Китае стали известные возбудители, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Госкомитета по делам здравоохранения страны. За последнее время не были выявлены новые патогены, которые могли бы привести к резкому ухудшению состояния здоровья жителей Китая. Речь идет об отсутствии новых инфекционных заболеваний, вызванных вирусами или бактериями, передает «Радиоточка НСН».

