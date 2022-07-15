Медик назвал блюда, от которых нужно отказаться при гастрите
Гастрит может спровоцировать образование язвы, а та, в свою очередь, угрожает более тяжелыми недугами — онкологией, кровотечением и проникновением в соседние органы, рассказал NEWS.ru анестезиолог-реаниматолог Алексей Гапонов.
По его словам, при гастрите нужно исключить из рациона «всё вкусное»: жареные, соленые, острые блюда, а также спиртные напитки и курение.
Специалист напомнил, что это хроническое воспаление стенки желудка, которое запускает защитные механизмы для противодействия инфекции. Воспаленные ткани отечны, болят и не работают так, как нужно. Гастрит бывает острый и хронический, добавил медик.
Ранее врач рассказал, кому нельзя есть красное мясо.
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