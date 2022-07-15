Медик назвал блюда, от которых нужно отказаться при гастрите

Гастрит может спровоцировать образование язвы, а та, в свою очередь, угрожает более тяжелыми недугами — онкологией, кровотечением и проникновением в соседние органы, рассказал NEWS.ru анестезиолог-реаниматолог Алексей Гапонов.

По его словам, при гастрите нужно исключить из рациона «всё вкусное»: жареные, соленые, острые блюда, а также спиртные напитки и курение.

«Не надо бояться!» Посещение психиатров предложили сделать обязательным

Специалист напомнил, что это хроническое воспаление стенки желудка, которое запускает защитные механизмы для противодействия инфекции. Воспаленные ткани отечны, болят и не работают так, как нужно. Гастрит бывает острый и хронический, добавил медик.

Ранее врач рассказал, кому нельзя есть красное мясо.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
ТЕГИ:ЗаболеваниеЗапретПродуктыВрачи
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры