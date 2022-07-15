Медик назвал блюда, от которых нужно отказаться при гастрите

Гастрит может спровоцировать образование язвы, а та, в свою очередь, угрожает более тяжелыми недугами — онкологией, кровотечением и проникновением в соседние органы, рассказал NEWS.ru анестезиолог-реаниматолог Алексей Гапонов.

По его словам, при гастрите нужно исключить из рациона «всё вкусное»: жареные, соленые, острые блюда, а также спиртные напитки и курение.