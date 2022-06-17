Врач рассказал, кому нельзя есть красное мясо
Врач-диетолог Нурия Дианова заявила, что красное мясо категорически нельзя есть людям с болезнью печени и почек, сообщает NEWS.ru.
По её словам, воздержаться от этого продукта также следует тем, кому был поставлен диагноз подагра.
«Если у человека есть аллергия, то красное мясо часто выступает в качестве возбудителя, особенно в сочетании с красным вином и именно поэтому подагру в своё время называли болезнью королей», — уточнила она.
Дианова добавила, что существует огромное количество разных диет, в том числе и с исключением употребления красного мяса.
Ранее врач-терапевт, врач-диетолог Елена Тихомирова сообщила, что для похудения неважно, занимается человек спортом или нет, сообщает RT.
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