Мирошник: ВСУ за неделю атаковали объекты Wildberries в пяти регионах

«Логистическая инфраструктура маркетплейса Wildberries подверглась скоординированной серии атак беспилотников, затронувшей крупные региональные хабы и сортировочные центры в пяти регионах», - указано в документе.

Мирошник напомнил об ударах по объектам компании в Пензенской, Рязанской, Волгоградской и Самарской областях, в Сарапуле и Ижевске в Удмуртии. Из-за атак пострадали десять сотрудников маркетплейса.

Ранее глава Wildberries Татьяна Ким заявила, что удары ВСУ по объектам компании - это атаки на простых мирных граждан, сотрудников, продавцов, логистов, владельцев пунктов выдачи и покупателей, пишет 360.ru.

