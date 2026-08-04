Мирошник: ВСУ за неделю атаковали объекты Wildberries в пяти регионах
Украинские войска за неделю 27 июля-2 августа атаковали хабы компании Wildberries в пяти регионах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника.
«Логистическая инфраструктура маркетплейса Wildberries подверглась скоординированной серии атак беспилотников, затронувшей крупные региональные хабы и сортировочные центры в пяти регионах», - указано в документе.
Мирошник напомнил об ударах по объектам компании в Пензенской, Рязанской, Волгоградской и Самарской областях, в Сарапуле и Ижевске в Удмуртии. Из-за атак пострадали десять сотрудников маркетплейса.
Ранее глава Wildberries Татьяна Ким заявила, что удары ВСУ по объектам компании - это атаки на простых мирных граждан, сотрудников, продавцов, логистов, владельцев пунктов выдачи и покупателей, пишет 360.ru.
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