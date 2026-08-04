В Турции обсуждают скидки для туристов из России для поддержки спроса
Власти и представители туристической отрасли Турции обсуждают предоставление существенных скидок туристам из России для поддержки спроса на отдых в республике. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правительстве.
«Туристический сектор готов пойти на существенные скидки для российских туристов, учитывая последние цифры. Поток туристов из России продолжается, россияне вновь станут лидерами», - поделился собеседник агентства.
По его словам, вопрос обсуждается отраслевыми ассоциациями и турецким правительством.
Ранее член Ассоциации туроператоров Турции (TÜRSAB) Акын Беке рассказал, что скидки от отелей для россиян связаны с высокой конкуренцией и стремлением привлечь как можно больше туристов из России.
Между тем в Российском союзе туриндустрии в 2026 году зафиксировали рост спроса на поездки в страны Восточной и Юго-Восточной Азии. При этом основной объем продаж туров среди россиян обеспечивают Турция, Египет, Таиланд и ОАЭ, пишет 360.ru.
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