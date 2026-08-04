В Турции обсуждают скидки для туристов из России для поддержки спроса

«Туристический сектор готов пойти на существенные скидки для российских туристов, учитывая последние цифры. Поток туристов из России продолжается, россияне вновь станут лидерами», - поделился собеседник агентства.

По его словам, вопрос обсуждается отраслевыми ассоциациями и турецким правительством.

Ранее член Ассоциации туроператоров Турции (TÜRSAB) Акын Беке рассказал, что скидки от отелей для россиян связаны с высокой конкуренцией и стремлением привлечь как можно больше туристов из России.

Между тем в Российском союзе туриндустрии в 2026 году зафиксировали рост спроса на поездки в страны Восточной и Юго-Восточной Азии. При этом основной объем продаж туров среди россиян обеспечивают Турция, Египет, Таиланд и ОАЭ, пишет 360.ru.

