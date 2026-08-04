Отец Маска: Уровень развития России поражает меня как инженера
Отец американского миллиардера Илона Маска, инженер и бизнесмен Эррол Маск высоко оценил инфраструктуру России, уровень организации и чистоту, сообщает РИА Новости.
По его словам, страна производит сильное впечатление с точки зрения технологического развития и порядка. «На многие вещи я как инженер смотрю и думаю: «Как вам удалось это сделать?» Меня просто поражает уровень развития, организованности и чистоты в России», — заявил предприниматель. Он указал, что его поражает увиденное в РФ.
Маск отметил, что положительные впечатления от страны складываются с первого взгляда.
Ранее депутат раскритиковал интерес к встречам с отцом Илона Маска, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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