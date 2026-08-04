Отец Маска: Уровень развития России поражает меня как инженера

По его словам, страна производит сильное впечатление с точки зрения технологического развития и порядка. «На многие вещи я как инженер смотрю и думаю: «Как вам удалось это сделать?» Меня просто поражает уровень развития, организованности и чистоты в России», — заявил предприниматель. Он указал, что его поражает увиденное в РФ.

Маск отметил, что положительные впечатления от страны складываются с первого взгляда.

Ранее депутат раскритиковал интерес к встречам с отцом Илона Маска, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

