Отец Маска: Уровень развития России поражает меня как инженера

Отец американского миллиардера Илона Маска, инженер и бизнесмен Эррол Маск высоко оценил инфраструктуру России, уровень организации и чистоту, сообщает РИА Новости.

Отец Илона Маска назвал Россию прекрасным местом для инвестиций

По его словам, страна производит сильное впечатление с точки зрения технологического развития и порядка. «На многие вещи я как инженер смотрю и думаю: «Как вам удалось это сделать?» Меня просто поражает уровень развития, организованности и чистоты в России», — заявил предприниматель. Он указал, что его поражает увиденное в РФ.

Маск отметил, что положительные впечатления от страны складываются с первого взгляда.

Ранее депутат раскритиковал интерес к встречам с отцом Илона Маска, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Юрий Кочетков
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