В Подмосковье при атаке БПЛА погибли пять человек

Пять человек погибли из-за атаки беспилотников в Московской области. Об этом сообщил глава региона Андрей Воробьев.

Как отметил губернатор, утром 4 августа силы ПВО отразили атаку БПЛА в регионе, основные последствия зарегистрировали в муниципальном округе Чехов. Так, в промзоне Новоселок из-за попадания дронов зафиксировано несколько возгораний, в том числе на складе. Получили повреждения электроподстанция и административное здание.

«По предварительной информации, погибли пять человек, еще шестеро получили ранения», - написал Воробьев на платформе «Макс».

Всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

Ранее в Белгородской области дрон ВСУ взорвался во дворе частного дома, получили ранения пенсионерка и ее трехлетний внук, пишет 360.ru.

