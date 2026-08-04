В Подмосковье при атаке БПЛА погибли пять человек
Пять человек погибли из-за атаки беспилотников в Московской области. Об этом сообщил глава региона Андрей Воробьев.
Как отметил губернатор, утром 4 августа силы ПВО отразили атаку БПЛА в регионе, основные последствия зарегистрировали в муниципальном округе Чехов. Так, в промзоне Новоселок из-за попадания дронов зафиксировано несколько возгораний, в том числе на складе. Получили повреждения электроподстанция и административное здание.
«По предварительной информации, погибли пять человек, еще шестеро получили ранения», - написал Воробьев на платформе «Макс».
Всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь.
Ранее в Белгородской области дрон ВСУ взорвался во дворе частного дома, получили ранения пенсионерка и ее трехлетний внук, пишет 360.ru.
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