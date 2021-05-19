В России за сутки выявили 7 920 новых случаев COVID-19

При этом вылечился 9 561 россиянин, а умерли 390 граждан. Сейчас в стране болеют 266 924 жителя. Всего с начала пандемии в России выявили 4 965 676 случаев ковида. Из них вылечились 4 581 787 человек, а умерли 116 965 россиян.

Ранее вирусолог Михаил Щелканов рассказал «Радиоточке НСН», что российская вакцина эффективна против индийского штамма коронавируса. Он отметил, что эксперты знали о новых генетических вариантах вируса задолго до того, как об этом рассказали СМИ.

