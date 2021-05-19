В России за сутки выявили 7 920 новых случаев COVID-19
За прошедшие сутки в России диагностировали 7 920 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщил оперштаб по борьбе с заболеванием.
При этом вылечился 9 561 россиянин, а умерли 390 граждан. Сейчас в стране болеют 266 924 жителя. Всего с начала пандемии в России выявили 4 965 676 случаев ковида. Из них вылечились 4 581 787 человек, а умерли 116 965 россиян.
Ранее вирусолог Михаил Щелканов рассказал «Радиоточке НСН», что российская вакцина эффективна против индийского штамма коронавируса. Он отметил, что эксперты знали о новых генетических вариантах вируса задолго до того, как об этом рассказали СМИ.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,0 млн+7 920 / сут.
Умерли
117 тыс.+390 / сут.
Выздоровели
4,6 млн+9 561 / сут.
- Названы интересующие школьников профессии
- В КПРФ сочли угрозой журналистским расследованиям новый законопроект Госдумы
- Власти поощрят учеников казанской школы, помогавших в спасательной операции
- РФ присоединится к Конвенции о международной системе взыскания алиментов
- Молния ударила в крест Исаакиевского собора
- Минюст предложил разрешить заключенным пользоваться интернетом
- Лавров сделал замечание прервавшему его речь журналисту BBC
- ЕС потребовал от Белоруссии прекратить преследования журналистов
- «Роскосмос» впервые продаст оригинал спускаемого аппарата «Союза»
- В России за сутки выявили 7 920 новых случаев COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru