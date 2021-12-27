Матвиенко обвинила систему медстрахования в провале работы в пандемию
Система медицинского страхования в России показала свою слабость и неготовность к форс-мажорным обстоятельствам во время пандемии. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на пресс-конференции, посвященной итогам осенней сессии.
Председатель верхней палаты парламента призвала «очень серьезно подумать о развитии страховой медицины» и о принципах ее развития, передает ТАСС.
Также Матвиенко назвала ситуацию с коронавирусом в России на данный момент «стабильной». По ее словам, на это повлияла активная вакцинация россиян в ноябре-декабре.
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