Матвиенко обвинила систему медстрахования в провале работы в пандемию

Система медицинского страхования в России показала свою слабость и неготовность к форс-мажорным обстоятельствам во время пандемии. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на пресс-конференции, посвященной итогам осенней сессии.

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Председатель верхней палаты парламента призвала «очень серьезно подумать о развитии страховой медицины» и о принципах ее развития, передает ТАСС.

Также Матвиенко назвала ситуацию с коронавирусом в России на данный момент «стабильной». По ее словам, на это повлияла активная вакцинация россиян в ноябре-декабре.


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ФОТО: РИА Новости/Владимир Федоренко
ТЕГИ:СтрахованиеМедицинаВалентина Матвиенко
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