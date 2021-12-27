Матвиенко назвала стабильной ситуацию с коронавирусом в России

По её словам, благодаря этому ситуация с COVID-19 в стране ещё не безоблачная, но стабильная.

«Нельзя сказать, что ситуация с ковидом безоблачная, но всё-таки она стабильная, как утверждают медики, эксперты. Тем не менее, мы должны понимать, что пока ещё ковид мы не победили», - подчеркнула Матвиенко.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что пандемия коронавируса не последняя для человечества, необходимо готовиться к следующей, сообщает RT.

