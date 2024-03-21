«Вакцина есть!»: Иммунолог призвал аллергиков не медлить с лечением

Людям, страдающим от аллергии, стоит запастись масками на период лечения, хотя лучшим решением будет обращение к врачу, сказал НСН Владимир Болибок. 

Защитится от пыльцы на улице поможет маска и очки, сегодня также доступны и методы лечения аллергии, однако важно своевременно обращаться за профессиональной помощью. Об этом в беседе с НСН заявил врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

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В предстоящем сезоне ожидается активное пыление деревьев, сообщает ТАСС со ссылкой на главного врача Института иммунологии ФМБА России, гендиректора Российской ассоциации аллергологов и клинических иммунологов Наталью Ильину. Это связано с тем, что прошедшая зима отметилась обильным снежным покровом и повышенной влажностью. Болибок посоветовал людям, страдающим от аллергии, запастись масками и заклеить окна.

«Самая мелкая пыльца – 15 микрон. Такие частицы хорошо висят в воздухе, потому что легкие, однако застревают в обычной медицинской одноразовой маске. Даже тканевые маски задерживают пыльцу. Важно обезопасить себя: носить маску и очки. Также стоит защитить свое жилище, чтобы помещение можно было проветривать достаточно затянуть окна марлей или спандексом. Просто заклеить скотчем вокруг окна, тогда при проветривании пыльца не будет попадать в помещение», - пояснил он.

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По словам эксперта, антигистаминные препараты не помогают в лечении аллергии, а лишь устраняют симптомы. Собеседник НСН также призвал своевременно обращаться к помощи врачей.

«Если есть возможность, на момент опыления аллергенов лучше уехать в другую местность, где пыльцы нет. Если такой возможности нет – защищайте себя. Что касается медикаментозного лечения, все лекарства сейчас просто снимают симптомы. Они не излечивают аллергию, не создают иммунитета к пыльце. Чтобы излечиться, нужно использовать аллерговакцины. Они у нас есть для разных аллергенов. Но проблема в том, что люди обычно несколько лет не обращаются за лечением, и когда приходят к врачу – у них уже поливалентная аллергия, то есть аллергия на множество аллергенов. Ее вакцинами уже лечить сложно. В этом случае пациенты скорее сами себя наказывают», - заключил врач.

Ранее сообщалось, что цветение первого аллергена может начаться в столице уже 28-29 марта, при этом пыльца появится в Москве еще раньше – 26 марта, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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