«Вакцина есть!»: Иммунолог призвал аллергиков не медлить с лечением

По словам эксперта, антигистаминные препараты не помогают в лечении аллергии, а лишь устраняют симптомы. Собеседник НСН также призвал своевременно обращаться к помощи врачей.

«Если есть возможность, на момент опыления аллергенов лучше уехать в другую местность, где пыльцы нет. Если такой возможности нет – защищайте себя. Что касается медикаментозного лечения, все лекарства сейчас просто снимают симптомы. Они не излечивают аллергию, не создают иммунитета к пыльце. Чтобы излечиться, нужно использовать аллерговакцины. Они у нас есть для разных аллергенов. Но проблема в том, что люди обычно несколько лет не обращаются за лечением, и когда приходят к врачу – у них уже поливалентная аллергия, то есть аллергия на множество аллергенов. Ее вакцинами уже лечить сложно. В этом случае пациенты скорее сами себя наказывают», - заключил врач.

Ранее сообщалось, что цветение первого аллергена может начаться в столице уже 28-29 марта, при этом пыльца появится в Москве еще раньше – 26 марта, передает «Радиоточка НСН».

