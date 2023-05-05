Врач назвал способы защититься от аллергии без лекарств
Медицинская маска, солнцезащитные очки и влажные салфетки защитят от проявлений аллергии на пыльцу. Об этом заявил врач-дерматовенеролог Роман Иванов в беседе с «Газета.Ru».
Врач отметил, что при отсутствии антигистаминных препаратов нужно максимально уменьшить контакт с аллергеном. Кроме того, при нахождении на улице следует носить медицинскую маску и солнцезащитные очки. По словам Иванова, это позволит уберечь дыхательные пути и глаза. Также необходимо чаще умываться и пользоваться влажными салфетками для удаления частиц пыльцы с кожи. При этом ни в коем случае нельзя тереть и чесать глаза, чтобы воспаление не усилилось, добавил врач.
Иванов отметил, что аллергики сталкиваются с раздражителями повсюду — и дома, и в машине, и на работе. Он посоветовал чаще делать влажную уборку, менять одежду и принимать душ после возвращения домой, а также закрывать двери и окна. Проветривать помещения врач посоветовал рано утром, после помещения или после дождя, когда пыльцу прибивает к земле. Также дерматовенеролог посоветовал пользоваться очистителем воздуха.
Вместе с тем наиболее эффективным способом защиты от аллергических симптомов Иванов назвал консультацию у врача до периода цветения.
Ранее диетолог Елена Соломатина перечислила продукты, которые усиливают аллергию на пыльцу. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru