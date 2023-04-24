Диетолог перечислила продукты, которые усиливают аллергию на пыльцу

Имеющим аллергию на пыльцу людям следует отказаться от употребления ряда продуктов, которые могут усиливать болезненные реакции организма. Об этом рассказала диетолог Елена Соломатина в беседе с «Вечерней Москвой».

Как отметила эксперт, некоторые продукты провоцируют перекрестную аллергию.

«Нужно стараться исключить из рациона продукты, которые содержат пыльцу. Например, мед и прополис. Также аллергия может быть на косточковые плоды. К ним относятся яблоки, сливы, абрикосы, персики», — поделилась Соломатина.

Кроме того, диетолог порекомендовала исключить из рациона пасленовые растения: томаты, баклажаны, картофель. По словам Соломатиной, в период обострения аллергии эти продукты могут усугубить реакции, однако в обычное время их употребление может быть безвредным.

Эксперт перечислила основные усиливающие аллергию на пыльцу продукты. Так, в топ-10 входят мед и прополис, абрикосы, персики, яблоки, сливы, баклажаны, томаты, картофель, орехи.

