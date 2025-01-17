«Маска и прививка!»: Как спастись от вспышки нового свиного гриппа

«Производители вакцин против гриппа модифицируют их каждый год по результатам мониторинга текущих штаммов вирусов гриппа в мире. Этот мониторинг производит также наш НИИ гриппа в Санкт-Петербурге. Так что вакцины, которыми мы прививались осенью, тоже обновлены и содержат современный вариант вируса A(H1N1)pdm09. А вообще наши вакцины содержат его прежние варианты уже лет 15. Вакцинальный иммунитет развивается примерно за три недели. Поэтому, если человек сегодня привьется, то от завтрашней инфекции это его никак не защитит. Прививаться надо своевременно. Наш НИИ гриппа каждую неделю публикует данные о том, какие конкретно возбудители больше всего вызывают респираторные заболевания. По его данным, основной подтип вируса гриппа, который вызывал ОРВИ осенью-зимой 2024-2025 года, и был как раз подтипом вируса гриппа A(H1N1)pdm09. Поэтому ничего удивительного в том, что сейчас пишут, нет. Варианты этого вируса превалируют в России с осени 2024 года», - пояснил он.

По словам вирусолога, вопреки расхожему мнению о том, что заразиться чаще можно именно в поликлинике, львиная доля заражений происходит в ТЦ и транспорте, так как люди не носят маски.