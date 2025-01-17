«Маска и прививка!»: Как спастись от вспышки нового свиного гриппа
Вирус А(H1N1)09 бушует уже с осени 2024 года и в зоне повышенного риска - все непривитые, а также люди в возрасте 65+ и дети до 7 лет, заявил НСН Сергей Нетёсов.
Характерной симптоматики у штамма А(H1N1)09 нет, и, чтобы избежать заражения им, необходимо носить маску в любых общественных местах, а также прививаться заблаговременно, примерно за три недели. Об этом в беседе с НСН заявил доктор биологических наук, академик РАН, вирусолог Сергей Нетёсов.
Новую вспышку свиного гриппа прогнозируют московские специалисты. Самые опасные штаммы — вирус А(H1N1)09 и грипп В, передает Telegram-канал Mash. Их активность выросла за последний месяц. Погибли уже пять человек из разных регионов РФ, которые были не привиты. Больницы и поликлиники усиливают дезинфекцию помещений. Нетёсов отметил, что вакцины, которыми россияне прививались осенью, действуют против штамма А(H1N1)09.
«Производители вакцин против гриппа модифицируют их каждый год по результатам мониторинга текущих штаммов вирусов гриппа в мире. Этот мониторинг производит также наш НИИ гриппа в Санкт-Петербурге. Так что вакцины, которыми мы прививались осенью, тоже обновлены и содержат современный вариант вируса A(H1N1)pdm09. А вообще наши вакцины содержат его прежние варианты уже лет 15. Вакцинальный иммунитет развивается примерно за три недели. Поэтому, если человек сегодня привьется, то от завтрашней инфекции это его никак не защитит. Прививаться надо своевременно. Наш НИИ гриппа каждую неделю публикует данные о том, какие конкретно возбудители больше всего вызывают респираторные заболевания. По его данным, основной подтип вируса гриппа, который вызывал ОРВИ осенью-зимой 2024-2025 года, и был как раз подтипом вируса гриппа A(H1N1)pdm09. Поэтому ничего удивительного в том, что сейчас пишут, нет. Варианты этого вируса превалируют в России с осени 2024 года», - пояснил он.
По словам вирусолога, вопреки расхожему мнению о том, что заразиться чаще можно именно в поликлинике, львиная доля заражений происходит в ТЦ и транспорте, так как люди не носят маски.
«Легче всего заболевания, вызванные вирусами гриппа, переносят вакцинированные. А невакцинированные, особенно пожилые люди 65+ и дети от 3 до 7 лет, переносят это заболевание тяжело. Характерной симптоматики, отличающей заболевания гриппом от заболеваний другими 9-10 семействами вирусов, нет, и определять, какой конкретно вирус вызвал ОРЗ у человека, можно только методами лабораторной диагностики, а не глазом. Вопреки мнению о том, что заражаются в поликлиниках, это происходит, в первую очередь, в торговых центрах. В транспорте друг на друга все дышат и тоже могут заразиться, а во время разговора лицом к лицу и вовсе опасность заразиться повышенная. Чтобы минимизировать вероятность заразиться любой ОРВИ, нужна маска или респиратор в общественном месте, дистанция, чистые руки. А для защиты от вирусов гриппа лучше привиться в сентябре», - подытожил он.
Ранее Роспотребнадзор заявил, что заболеваемость гриппом и ОРВИ в России выросла за неделю на 31,9%, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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