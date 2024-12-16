СМИ: В Германии четыре человека заразились новым штаммом оспы обезьян

Четверо членов одной семьи, в том числе двое детей, заразились новым штаммом оспы обезьян в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия в Германии. Об этом сообщил телеканал WDR.

Согласно данным, на выходных в районе Рейниш-Бергиш зарегистрировали первый случай заражения новым штаммом оспы обезьян. Отмечается, что администрация района исходит из того, что один из членов семьи заразился новым вариантом вируса во время поездки в Африку.