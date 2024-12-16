СМИ: В Германии четыре человека заразились новым штаммом оспы обезьян

Четверо членов одной семьи, в том числе двое детей, заразились новым штаммом оспы обезьян в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия в Германии. Об этом сообщил телеканал WDR.

Согласно данным, на выходных в районе Рейниш-Бергиш зарегистрировали первый случай заражения новым штаммом оспы обезьян. Отмечается, что администрация района исходит из того, что один из членов семьи заразился новым вариантом вируса во время поездки в Африку.

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Телеканал указал, что местные власти по договоренности с институтом имени Роберта Коха определили круг лиц, которые контактировали с заболевшими. Тем не менее, им пока нет необходимости находиться на карантине, в отличие от заразившихся, считают в администрации.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в разговоре с НСН заявил, что в Африке бушует новая мутация оспы обезьян, до этого вирус пробрался в Европу, поэтому российские органы держат этот вопрос на особом контроле, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: Главное управление региональной безопасности Московской области
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