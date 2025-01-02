Роспотребнадзор: Доминирующий в РФ штамм гриппа может привести к пневмонии

Распространенный в России в зимний период штамм гриппа A(H1N1)2009 может привести к возникновению тяжелых последствий, в том числе появлению пневмонии. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Специалисты рассказали, что инфекция может вызвать легочные осложнения всего за один день. Отмечается, что заболевание пневмонией составляет 65% всех зафиксированных осложнений и в ряде случаев даже приводит к смерти. В связи с этим в Роспотребнадзоре призвали россиян тщательно следить за здоровьем зимой.

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Для профилактики гриппа в ведомстве порекомендовали гражданам сделать прививку и избегать контактов с людьми с симптомами ОРВИ, а в общественных местах носить маски.

Ранее врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в интервью НСН рассказал, что пик аллергических реакций на цитрусовые у детей приходится на новогодние каникулы, поэтому надо следить за количеством и качеством сладких подарков.

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Фото: t.me/mos_sobyanin
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