Роспотребнадзор: Доминирующий в РФ штамм гриппа может привести к пневмонии

Распространенный в России в зимний период штамм гриппа A(H1N1)2009 может привести к возникновению тяжелых последствий, в том числе появлению пневмонии. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Специалисты рассказали, что инфекция может вызвать легочные осложнения всего за один день. Отмечается, что заболевание пневмонией составляет 65% всех зафиксированных осложнений и в ряде случаев даже приводит к смерти. В связи с этим в Роспотребнадзоре призвали россиян тщательно следить за здоровьем зимой.