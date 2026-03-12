В автошколах и так преподают технические знания об устройстве автомобилей, поэтому нет необходимости выносить их в отдельный учебный блок, рассказал НСН вице-президент Гильдии автошкол России Павел Песцов.

Учащихся автошкол предложили обязать отрабатывать такие навыки обращения с автомобилем, как самостоятельная заправка на АЗС, контроль уровня масла и давления в шинах. Об этом заявил член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Валерий Горюханов. Его слова приводит ТАСС. Песцов удивился такой инициативе.