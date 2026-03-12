Автошколы удивило предложение депутатов обучать водителей заправляться

Будущие водители должны уметь обращаться с машинами без дополнительных уроков, заявил НСН Павел Песцов.

В автошколах и так преподают технические знания об устройстве автомобилей, поэтому нет необходимости выносить их в отдельный учебный блок, рассказал НСН вице-президент Гильдии автошкол России Павел Песцов.

Учащихся автошкол предложили обязать отрабатывать такие навыки обращения с автомобилем, как самостоятельная заправка на АЗС, контроль уровня масла и давления в шинах. Об этом заявил член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Валерий Горюханов. Его слова приводит ТАСС. Песцов удивился такой инициативе.

Платные пересдачи: В автошколах нашли объяснение предложению МВД
«Это странная история. Все необходимое уже давно включено во все программы. Инструктора индивидуально показывают ученикам и устройство машины, и заправки. Мы учим, как и куда заехать, вставить пистолет в бак, заправиться. Для этого нужен отдельный урок, и у нас в Гильдии это есть. Раньше на автодромах и колеса меняли — вся техническая часть проходила в автошколах. Элементарные вещи человек должен знать, потому что некоторые люди покупают автомобили и даже понятия не имеют, что где лежит. Единственная проблема сейчас в том, что развилось много автошкол с различным ценником — ряд организаций просто экономят на таких моментах», — подчеркнул он.

Ранее вице-президент Национального союза автомобилистов (НАС) Ян Хайцеэр в разговоре с НСН поддержал идею самоподготовки водителей к экзаменам в ГАИ.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Эрик Романенко
ТЕГИ:Водительские ПраваВодителиГИБДДАвтошколы

Горячие новости

Все новости

партнеры