Юрист предупредил о штрафах за сбор некоторых весенних цветов

Сбор некоторых первоцветов может обернуться штрафом, а в отдельных случаях — уголовной ответственностью, поскольку многие из них занесены в Красную книгу. Об этом сообщил RT юрист Илья Русяев.

По его словам, в федеральный перечень охраняемых растений входят, например, подснежник Воронова, подснежник широколистный, несколько видов прострела (сон-трава), а также ряд видов ириса и рябчика. На региональном уровне список может быть шире и включать, в частности, ландыш майский, печеночницу, медуницу, ветреницу и хохлатку. Один и тот же цветок в разных регионах может иметь разный статус.

Юрист напомнил, что за сбор растений из Красной книги предусмотрена административная ответственность по статье 8.35 КоАП России. Штраф для граждан составляет от 2 500 до 5 000 рублей, для должностных лиц — от 15 000 до 20 000 рублей, для юридических лиц — от 500 000 до 1 000 000 рублей. Если речь идет о крупной партии, систематическом сборе для продажи или уничтожении растений на особо охраняемой природной территории, дело может перейти в уголовную плоскость.

Русяев добавил, что продажа краснокнижных цветов у дорог и на рынках также наказуема. Нарушения фиксируют инспекторы Росприроднадзора и сотрудники природоохранных служб, а на территории заповедников и нацпарков — государственные инспекторы. Получить разрешение на сбор таких растений можно только в научных или природоохранных целях через Росприроднадзор, при этом обычным гражданам такие разрешения не выдаются, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: НСН/Александрова Анастасия
