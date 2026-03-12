Юрист предупредил о штрафах за сбор некоторых весенних цветов

Сбор некоторых первоцветов может обернуться штрафом, а в отдельных случаях — уголовной ответственностью, поскольку многие из них занесены в Красную книгу. Об этом сообщил RT юрист Илья Русяев.

По его словам, в федеральный перечень охраняемых растений входят, например, подснежник Воронова, подснежник широколистный, несколько видов прострела (сон-трава), а также ряд видов ириса и рябчика. На региональном уровне список может быть шире и включать, в частности, ландыш майский, печеночницу, медуницу, ветреницу и хохлатку. Один и тот же цветок в разных регионах может иметь разный статус.