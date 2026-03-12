Юрист предупредил о штрафах за сбор некоторых весенних цветов
Сбор некоторых первоцветов может обернуться штрафом, а в отдельных случаях — уголовной ответственностью, поскольку многие из них занесены в Красную книгу. Об этом сообщил RT юрист Илья Русяев.
По его словам, в федеральный перечень охраняемых растений входят, например, подснежник Воронова, подснежник широколистный, несколько видов прострела (сон-трава), а также ряд видов ириса и рябчика. На региональном уровне список может быть шире и включать, в частности, ландыш майский, печеночницу, медуницу, ветреницу и хохлатку. Один и тот же цветок в разных регионах может иметь разный статус.
Юрист напомнил, что за сбор растений из Красной книги предусмотрена административная ответственность по статье 8.35 КоАП России. Штраф для граждан составляет от 2 500 до 5 000 рублей, для должностных лиц — от 15 000 до 20 000 рублей, для юридических лиц — от 500 000 до 1 000 000 рублей. Если речь идет о крупной партии, систематическом сборе для продажи или уничтожении растений на особо охраняемой природной территории, дело может перейти в уголовную плоскость.
Русяев добавил, что продажа краснокнижных цветов у дорог и на рынках также наказуема. Нарушения фиксируют инспекторы Росприроднадзора и сотрудники природоохранных служб, а на территории заповедников и нацпарков — государственные инспекторы. Получить разрешение на сбор таких растений можно только в научных или природоохранных целях через Росприроднадзор, при этом обычным гражданам такие разрешения не выдаются, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Минобороны сообщило об уничтожении 30 беспилотников над регионами России
- Суд Швейцарии отклонил жалобу «Газпрома» по выплате $1,37 миллиардов «Нафтогазу»
- Два человека ранены при атаке дронов на АЗС в Брянской области
- Автошколы удивило предложение депутатов обучать водителей заправляться
- Кейт Уинслет может получить главную роль в новом фильме по «Властелину колец»
- Пять лет вместо штрафа: Бурматов о наказании за жестокое обращение с животными
- Юрист предупредил о штрафах за сбор некоторых весенних цветов
- Путин сменил первого замглавы МВД России
- Милонов заявил, что держит в кабинете кнопочные телефоны на случай сбоев связи
- Потери рынка рекламы без Telegram и YouTube оценили в 75 млрд рублей