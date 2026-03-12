Штрафы за жестокое обращение с животными предлагают увеличить до одного миллиона рублей, а также ввести наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет, пишут «Известия». Уточняется, что соответствующий законопроект разработал сенатор Айрат Гибатдинов. Однако Бурматов подчеркнул, что штрафов недостаточно в случае совершения подобных преступлений.

«Не поддерживаю инициативу. Массовые убийцы собак представляют угрозу жизни и здоровью не только животных, но и граждан. Это уголовные преступники. Они создают свою радикальную идеологию, являются организованной группой лиц, действующих по предварительному сговору. Началась весна, все яды, которые раскидывались в течение зимы, не растворяются. Они остаются на поверхностях - скамейках, детских площадках, песочницах. Не дай Бог какой-нибудь ребенок пострадает и все закончится гибелью человека. Также преступники массово травят домашних животных. Если крупному питомцу такое отравление навредит, но можно откачать, то маленькую собаку это убьет сразу. Есть статья 245, часть 2, «массовое убийство животных, организованная группой лиц по предварительному сговору». Пять лет лишения свободы – минимум, на что преступники должны рассчитывать. В их действиях есть все признаки экстремистской группы. Именно так к ним и надо относится, потому что все может закончиться большими трагедиями», - объяснил он.

Собеседник НСН отметил, что фиксировать совершение подобных преступлений в современных мегаполисах несложно.

«Любого преступника, когда надо, по камерам вычисляют в течение 15 минут. Поиск преступников также упрощается тем, что они все это делают в местах массового скопления людей – в скверах, парках. Так на каждом столбе по четыре камеры, все прозрачно. Однако я неоднократно сталкивался с тем, что при расследовании уголовных дел по факту массового отравления животных сотрудники полиции зачастую просто не изучают записи с камер. Кому-то, может быть, лень этим заниматься. Мы пачками делаем депутатские запросы по этому поводу. Есть факты бездействия сотрудников правоохранительных органов. Однако выявлять и наказывать этих живодеров - реально можно и несложно», - подчеркнул Бурматов.