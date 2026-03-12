Пять лет вместо штрафа: Бурматов о наказании за жестокое обращение с животными
В действиях преступников, которые травят собак, есть признаки экстремисткой деятельности, сказал НСН Владимир Бурматов.
Преступники, которые разбрасывают яд, стремясь отравить собак, могут навредить не только жизни животных, но и человеку. В этом случае штраф нельзя назвать достаточным наказанием, заявил в беседе с НСН зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов.
Штрафы за жестокое обращение с животными предлагают увеличить до одного миллиона рублей, а также ввести наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет, пишут «Известия». Уточняется, что соответствующий законопроект разработал сенатор Айрат Гибатдинов. Однако Бурматов подчеркнул, что штрафов недостаточно в случае совершения подобных преступлений.
«Не поддерживаю инициативу. Массовые убийцы собак представляют угрозу жизни и здоровью не только животных, но и граждан. Это уголовные преступники. Они создают свою радикальную идеологию, являются организованной группой лиц, действующих по предварительному сговору. Началась весна, все яды, которые раскидывались в течение зимы, не растворяются. Они остаются на поверхностях - скамейках, детских площадках, песочницах. Не дай Бог какой-нибудь ребенок пострадает и все закончится гибелью человека. Также преступники массово травят домашних животных. Если крупному питомцу такое отравление навредит, но можно откачать, то маленькую собаку это убьет сразу. Есть статья 245, часть 2, «массовое убийство животных, организованная группой лиц по предварительному сговору». Пять лет лишения свободы – минимум, на что преступники должны рассчитывать. В их действиях есть все признаки экстремистской группы. Именно так к ним и надо относится, потому что все может закончиться большими трагедиями», - объяснил он.
Собеседник НСН отметил, что фиксировать совершение подобных преступлений в современных мегаполисах несложно.
«Любого преступника, когда надо, по камерам вычисляют в течение 15 минут. Поиск преступников также упрощается тем, что они все это делают в местах массового скопления людей – в скверах, парках. Так на каждом столбе по четыре камеры, все прозрачно. Однако я неоднократно сталкивался с тем, что при расследовании уголовных дел по факту массового отравления животных сотрудники полиции зачастую просто не изучают записи с камер. Кому-то, может быть, лень этим заниматься. Мы пачками делаем депутатские запросы по этому поводу. Есть факты бездействия сотрудников правоохранительных органов. Однако выявлять и наказывать этих живодеров - реально можно и несложно», - подчеркнул Бурматов.
По его словам, важно, чтобы свидетели подобных преступлений записывали происходящее на видео и обращались в полицию.
«Если вы увидели злоумышленников, которые разбрасывают или распыляют яд или что-то похожее, надо постараться зафиксировать преступление на камеру мобильного телефона. Затем написать заявление в полицию, указав, что совершается уголовное преступление. В этой связи полиция должна провести процессуальную проверку. Обязательно нужно указывать адрес, время совершения преступления и где установлены камеры, чтобы полицейские четко знали, какие записи затребовать. Заявление регистрируется по месту совершения преступления в полиции. Там должны поставить штамп, что заявление принято. Если реакция отсутствует, проверка не проводится, нужно обращаться в прокуратуру с жалобой на бездействие сотрудников полиции. Тогда проводится прокурорская проверка. Я также настоятельно рекомендую обращаться ко мне, как к депутату Госдумы. Мы сопроводим все это депутатскими запросами и проконтролируем, чтобы процессуальные проверки были проведены качественно», - заявил он.
Ранее правительство России одобрило концепцию законопроекта, который позволит конфисковать домашних животных в случае жестокого обращения с ними. Однако ведущий проекта «Планета собак», кинолог Григорий Манев заявил «Радиоточке НСН», что осуществить подобное будет сложно. По его словам, более эффективно было бы юридически максимально усложнить процедуру приобретения питомца.
