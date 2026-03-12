Милонов заявил, что держит в кабинете кнопочные телефоны на случай сбоев связи

Зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов рассказал, что на случай перебоев со связью хранит в своем кабинете кнопочные телефоны-раскладушки. Об этом он сообщил «Газете.Ru».

По словам депутата, у него есть два старых аппарата — Ericsson T28 и Ericsson T29. Он отметил, что при необходимости может воспользоваться любым из них и таким образом оставаться на связи.