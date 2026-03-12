Милонов заявил, что держит в кабинете кнопочные телефоны на случай сбоев связи
Зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов рассказал, что на случай перебоев со связью хранит в своем кабинете кнопочные телефоны-раскладушки. Об этом он сообщил «Газете.Ru».
По словам депутата, у него есть два старых аппарата — Ericsson T28 и Ericsson T29. Он отметил, что при необходимости может воспользоваться любым из них и таким образом оставаться на связи.
Милонов также рассказал, что иногда в здании Госдумы возникают проблемы с Wi-Fi, однако это не мешает ему работать. По его мнению, если человек действительно хочет работать, он всегда сможет найти для этого возможность. Депутат добавил, что, как он считает, у «настоящего депутата-единоросса» всегда есть возможность проявить себя даже без доступа к Wi-Fi.
В последние дни в Москве, Санкт-Петербурге и других российских городах фиксировались перебои с мобильной связью и интернетом. В Кремле ранее заявляли, что временные ограничения вводятся в соответствии с российским законодательством и операторы связи получают предупреждение заранее. В феврале президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий ограничивать связь по требованию ФСБ. Регулярные ограничения мобильного интернета в российских регионах начали вводить с весны 2025 года, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Милонов заявил, что держит в кабинете кнопочные телефоны на случай сбоев связи
- Потери рынка рекламы без Telegram и YouTube оценили в 75 млрд рублей
- Мать сообщила о пропаже российского блогера на Пхукете
- «В онлайне - караул!»: Как обезопасить себя от покупки контрафактного БАДа
- В Госдуме допустили блокировку нелегального VPN-трафика через 3-4 месяца
- Верховный лидер Ирана подтвердил гибель супруги и сестры
- Долина поддержала переименование группы «Иванушки International»
- Звезда «Дальнобойщиков» Владимир Гостюхин сообщил о завершении кинокарьеры
- Полянский: Евросоюз готовится к войне с Россией
- Учителя выступили против навязывания ИИ для проверки домашних заданий